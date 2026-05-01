«Дьявол носит Prada-2»: все еще смешное, но уже не такое сатирическое кино о журналистике

Дьявол и сатира: продолжение получилось менее острым, но душевным
В 2006 году, когда зрители впервые оказались за кулисами глянцевого журнала «Подиум», списанного с Vogue, мир выглядел иначе. Twitter и Instagram* еще не существовали, об айфонах никто не слышал, а появления TikTok оставалось ждать еще целое десятилетие. Газетные киоски тогда были переполнены глянцевыми журналами всех мастей. Модные издания диктовали тренды и определяли, что будут носить и о чем говорить люди. Фэшн-индустрия в то время достигла пика своей элитарности и популярности: в США тому способствовал сериал «Я — Бэтти, дурнушка», а в России — «Не родись красивой».
«Дьявол носит Prada», хоть задумывался как сатира на токсичную фэшн-среду, окончательно закрепил интерес к миру моды и романтизировал нулевые с их одержимостью конвенциональной красотой, сверхамбициозностью и почти религиозным следованием трендам. Казалось, что «Дьявол носит Prada-2» вновь погрузит зрителей в идеализированные блеск и роскошь модной журналистики. Но, вопреки ожиданиям, сиквел не стал возвращать нам наш 2006-й — вместо этого его авторы предложили скрупулезный портрет медиаиндустрии 2020-х. Она уже не манит своей богемностью, а скорее вызывает сочувствие.
Продолжение получилось прощальным письмом печатной прессе, какой мы ее знали и любили вопреки всему 20 лет назад. В нем не нашлось места едкой критике, с которой начиналась франшиза, и это главное отличие двух фильмов. Сиквел выглядит порой как демонстрация работы над ошибками, которую провела фэшн-вселенная за прошедшие годы. Мир моды 2026 года по версии сценаристки Алин Брош МакКенны, как и шутки над ним, — стал этичнее, беззубее и аккуратнее, чем прежде. Главная героиня за весь фильм получает всего два негативных комментария к своей внешности: о форме бровей и бледности. Для «Дьявола носит Prada» это почти нежно. Такой подход делает сиквел более очаровательным и приятным для массовой публики, но одновременно и более пресным.
Дьявол и продолжение: что происходит в сиквеле
Впрочем, достоинств у второго «Дьявола носит Prada» больше, чем недостатков. Фильм углубляет уже знакомых персонажей, сталкивая их с новой реальностью и новым раскладом бизнес-отношений. Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), теперь уже успешная журналистка, теряет работу. После закрытия газеты, где она писала серьезные статьи, героиня получает приглашение вернуться в журнал «Подиум» и возглавить там отдел больших материалов. Энди соглашается — и вскоре понимает, что в редакции ее не ждали. Главный редактор Миранда Пристли (Мерил Стрип) не помнит Сакс и не в восторге от ее появления. «Ты провалишься», — заявляет она с порога старой-новой подчиненной.
40-летнюю Сакс такой приговор только раззадоривает. С уверенностью и запалом неугомонной карьеристки девушка бросается с головой в мир глянца, озабоченный проблемой диджитализации, сокращения бюджетов, «культуры отмены» и такой далекой от Пристли «новой этики». В 2026 году Энди еще больше напоминает Миранду, чем два десятилетия назад (у нее даже есть пиджак от Margiela!), но все так же с трудом находит с ней общий язык. Куда ближе для героини Хэтэуй оказываются повзрослевшая Эмили (Эмили Блант), теперь руководящая модным домом Dior, и Найджел (Стэнли Туччи) — бессменный заместитель главреда «Подиума».
Ключевая четверка героев узнаваема и хорошо известна, но их характеры придуманы таким образом, что даже после сиквела зрители рискуют не понять Энди, Миранду, Найджела и Эмили. Эмили неожиданно оказывается куда более семейным человеком, чем того можно было ожидать. Миранда в продолжении раз за разом проявляет уязвимость, превращаясь из ледяного монумента в эмоциональную женщину, сохраняющую азарт к работе, но теряющуюся перед лицом перемен. Сценаристка Алин Брон МакКенна изящно раскрывает все больше нюансов о своих героях, но сохраняет в каждом загадку, превращая их в трехмерных персонажей, которых действительно можно встретить в редакционном офисе.
Особенно удивительным оказывается новое измерение Миранды Пристли. Мерил Стрип намеренно ломает схематичный, энигматический и холодный образ своей героини — настолько, что иногда кажется, будто мы видим на экране вообще другого человека. Актриса делает это парадоксально точно: новый образ Пристли действует притягательно, хотя, казалось бы, должен раздражать преданных фанатов дилогии. Стрип призналась, что в сиквеле получила свободу от литературного первоисточника (первая лента была снята по книге Лорен Вайсбергер) — и воспользовалась ей сполна.
Дьявол и люди: как раскрываются старые герои и какие появились новые
Длительные профессиональные контакты оказываются для героев сиквела более значимыми, чем романтические. В фокусе продолжения теперь не попытка женщин совмещать отношения и карьеру, как было в фильме 2006 года, а устройство их рабочей жизни. «Дьявол носит Prada-2» уходит от стандартного конфликта карьеры и любви и сосредотачивается на том, какое место профессия и коллеги занимают в судьбе человека. Это делает историю небанальной и свежей. Романтические линии в фильме, конечно, есть, но нужны они только для одной цели: показать, что современной работающей женщине нужны не покровители, а союзники.
Самую витальную версию Пристли зрители увидят не в компании ее нового мужа (Кеннет Брана), а рядом с владельцем «Подиума» и давним бизнес-партнером Ирвом Равицем (Тибор Фельдман). Именно с этим мужчиной Миранда провела десятилетия своей жизни, и за это время он стал ее настоящим близким другом. Он же, кстати, позвал Энди обратно в журнал. Неожиданный уход Ирва становится переломным моментом сюжета: будущее «Подиума» и всех героев фильма теряет определенность. И тогда деятельная, но хаотичная Энди решает спасти издание.
На контрасте с ее энергией, не всегда направленной в нужное русло, выступает спокойный и будто не изменившийся с 2006-го Найджел. Он оказывается якорем модной журналистики и всей истории, островком стабильности в эпоху глобальных перемен. Его образ подлинного фэшн-мечтателя, глубоко верного своим идеалам и преданного одной страсти, пожалуй, самое лиричное, что есть в фильме.
Новые персонажи, напротив, почти не заметны. Молодое поколение ассистентов в редакции служит в фильме скорее напоминанием, какими были главные герои 20 лет назад. Помощница Энди Джин (Хелен Дж.Шен) — зумерский вариант героини Хэтэуэй. Самонадеянная Амари (Симона Эшли) — новая Эмили, лишенная комедийного шарма. Второй ассистент Миранды Чарли (Калеб Хирон) — знак системных перемен в индустрии, где раньше не было места таким людям. В отличие от героинь «Я — Бэтти, дурнушка», «Не родись красивой» и самой Энди, Чарли не претерпевает глоу-апав финале картины — и этого от него уже никто, к счастью, не требует.
Дьявол и современность: почему сиквел точно отразил состояние медиа
Спорное решение вырезать из «Дьявол носит Prada-2» камео сразу нескольких звезд, включая легендарную Анну Винтур, после просмотра фильма обретает смысл. Картина и без того перенасыщена лицами, деталями и вызывающими восторженный хохот публики отсылками к оригинальной ленте. Создатели сиквела хорошо сбалансировали сюжет, не перегрузив и не сделав его натужным, при этом также оставив пространство для моды. Ее вариативность, ироничность и смелость в фильме впечатляет. За это поклонники ленты могут поблагодарить художницу по костюмам Молли Роджерс, которая ранее создавала наряды для сериала «И просто так».
Немного наигранными в фильме оказались только некоторые шутки — актуальные и бьющие в зрителя, но безупречно просчитанные. Они подсветили главную проблему фильма: в сиквеле «Дьявол носит Prada» нет магии оригинала, но только потому что первая картина была случайным успехом. Как известно, удачный спонтанный юмор куда зажигательнее отрепетированных заранее гэгов, какими бы смешными они ни были. С кино — ненамеренно цепляющим и выдающимся — все точно так же.
Повторить феномен фильма 2006 года практически нереально, но все возможное для этого авторы сделали. В итоге у них получился крепкий сиквел, который действительно стоило снять. Он радует глаз и привлекает внимание к журналистике, страдающей от прессинга рынка и зависимости от рекламы. Созданию смыслов в медиа все сложнее сосуществовать с удовлетворением желаний аудитории — и фильм вполне реалистично показывает борьбу работников прессы за свою профессию, когда-то формировавшую мир, а теперь пытающуюся за ним угнаться. Если всех нас, как предрек один из героев картины, «сметет лавой будущего», «Дьявол носит Prada-2» останется свидетельством последней главы этой медиажизни. Только ради этого его стоило ждать 20 лет.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
