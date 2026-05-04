Амстердам стал первой столицей, запретившей рекламу мяса

Амстердам стал первой столицей в мире, которая полностью отказалась от размещения рекламы мяса и товаров, связанных с ископаемым топливом, в общественных пространствах.
С 1 мая из города исчезли объявления, продвигающие авиаперелеты, круизы, бензиновые автомобили и мясо. Ограничения затронули ключевые рекламные площадки: от билбордов до остановок общественного транспорта и станций метро.
Решение было принято городским советом после инициативы партии GreenLeft и Партии защиты животных. Власти подчеркивают, что запрет напрямую связан с климатической стратегией города, предполагающей достижение углеродной нейтральности к 2050 году и сокращение потребления мяса.
Авторы инициативы считают, что реклама играет ключевую роль в формировании привычек и норм поведения. По их мнению, продвижение продуктов с высоким углеродным следом противоречит экологической политике и должно регулироваться так же, как это ранее произошло с табаком.
При этом решение вызвало споры. Представители мясной отрасли и туристического бизнеса раскритиковали запрет, назвав его вмешательством в рынок и ограничением коммерческой свободы.