В Чехии убийство домашних животных хотят сделать уголовным преступлением

Сейчас жестокое обращение с животными в Чехии уже считается уголовным преступлением, если оно совершено особо жестоким или мучительным способом. Если этого признака нет, дело может квалифицироваться как административное правонарушение. Новый состав преступления должен закрыть этот пробел: за убийство питомца будет грозить уголовная ответственность не только из-за способа, но и из-за мотива.