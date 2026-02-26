Гуф получил год условно за драку в бане

Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Афиша Daily
Фото: @therealguf

Наро-Фоминский городской суд приговорил рэпера Гуфа (Алексея Долматова) к году условно по делу о конфликте в бане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в заде суда.

Артиста признали виновным по части 2 статьи 330 УК (самоуправство). Гуфу также назначили испытательный срок на 1 год. Суд отклонил ходатайство потерпевшего о прекращении дела в связи с примирением сторон ― против выступило обвинение. 

Во время заседания в четверг рэпер извинился перед потерпевшим и журналистами. 

18 феварля гособвинитель попросил переквалифицировать статью по делу Гуфа с грабежа на самоуправство и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. 

Дело завели после драки Гуфа с другим мужчиной, которая произошла 23 октября 2024 года в бане в подмосковной Апрелевке. Согласно первоначальному обвинению, Долматов и Г. Саруханян во время конфликта украли у потерпевшего iPhone 14 Pro. При этом Саруханян скручивал и удерживал руки потерпевшего, а Долматов нанес ему не менее двух ударов в область лица и угрожал физическим насилием. 

Как ранее установило следствие, во время отдыха в сауне у Гуфа и его приятеля произошел конфликт с администратором заведения, которая требовала от них дополнительной платы за курение в помещении. Когда посетители отказались это делать, девушка позвонила знакомому ― на тот момент сотруднику правоохранительных органов, который находился не при исполнении. Этот мужчина приехал и «настойчиво стал требовать у гостей оплатить штраф, угрожая им различными последствиями». Помимо этого, он вел видеозапись. 

Адвокат Гуфа Сергей Жорин приводил версию защиты: потерпевший снимал Гуфа на телефон, рэпер попросил удалить материал, тот ответил, что удалил, и передал Долматову телефон, предварительно заблокировав его. Это и расценили как грабеж. 

«В дальнейшем произошел конфликт, который переместился на улицу. Повторюсь: потерпевший сам передал телефон, чтобы доказать, что удалил незаконно сделанную запись», ― говорил Жорин в интервью «Комсомольской правде». 

Защита заявляла, что действия рэпера были квалифицированы неправильно. «У него не было умысла на хищение чужого имущества, как и корыстных целей. Гуф достаточно зарабатывает, чтобы отнимать у администраторов бань телефоны», ― отмечал адвокат. 

25 октября 2024 года суд избрал Гуфу и Саруханяну меру пресечения в виде запрета определенных действий. На рэпера надели электронный браслет и наложили лишь два запрета: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. 6 декабря 2024-го с музыканта сняли электронный браслет и отпустили под подписку о невыезде. 

