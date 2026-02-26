Гуф получил год условно за драку в бане

Как ранее установило следствие, во время отдыха в сауне у Гуфа и его приятеля произошел конфликт с администратором заведения, которая требовала от них дополнительной платы за курение в помещении. Когда посетители отказались это делать, девушка позвонила знакомому ― на тот момент сотруднику правоохранительных органов, который находился не при исполнении. Этот мужчина приехал и «настойчиво стал требовать у гостей оплатить штраф, угрожая им различными последствиями». Помимо этого, он вел видеозапись.