В России хотят ограничить прием на обучение в магистратуре

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается предоставить Минобрнауки право ограничивать поступление на обучение в магистратуре. Об этом сообщает «Коммерсант».
Соответствующие поправки хотят внести в закон «Об образовании». Инициатива поступила от межфракционной группы депутатов, включая Сергея Кабышева («Справедливая Россия») и Александра Мажугу («Единая Россия»).
Согласно их предложению, поступление в магистратуру планируют разрешить только тем, кто окончил обучение по соответствующим направлениям на бакалавриате или работал по такому же профилю. Для поддержания высокого качества образования нужна «системная связь и профессиональная преемственность уровней высшего образования», считают депутаты.
Авторы инициативы считают, что сейчас на магистратуру часто поступают выпускники нерелевантных специальностей. Например, в прошлом году на «химические технологии» были зачислены около 20% студентов, получивших предыдущее образование по другому профилю. В юриспруденции доля таких абитуриентов достигла 24%.
