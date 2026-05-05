Россиянки назвали smart casual самым привлекательным мужским стилем

Smart casual стал самым привлекательным мужским стилем по версии женщин. Его выбрали 61,3% участниц опроса CDEK.Shopping и дейтинг-сервиса Twinby (результаты есть у «Афиши Daily»).
На втором месте оказались минимализм и базовый гардероб — такой стиль нравится 58,7% респонденток. Третью строчку занял классический стиль — с 52,4%.
В топ также вошли old money (41,6%), элегантный стиль с костюмами (39,8%), универсальный (37,5%) и комфортный оверсайз (34,2%). Трендовый стиль выбрали 28% участниц опроса, streetwear — 22,6%, спортивный — 19,4%, брутальный — 17,3%.
При этом 72,5% респонденток заявили, что ухоженность важнее любой одежды. Среди конкретных вещей женщины чаще всего называли хорошую обувь (64,8%), белую футболку с джинсами (58,3%), рубашку (55,7%) и пиджак (41,9%).
Именно на обувь женщины чаще всего обращают внимание в первую очередь — так ответили 68,9% опрошенных. Еще 61,2% оценивают общий стиль в целом, 47,3% смотрят на верхнюю одежду, 39,5% — на брюки или джинсы, 36,8% — на футболку или рубашку. Аксессуары важны для 28,7% респонденток.
Ранее CDEK.Shopping и Twinby опросили россиянок, чтобы составить антирейтинг мужской одежды. Первое место в нем заняли сандалии с носками.