8% россиян используют ИИ для поисков ответов на бытовые вопросы

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Growtika/Unsplash

К 2026 году россияне стали чаще читать тематические новости, полезный контент и подборки через ИИ-помощников, выяснил Rambler&Co. С результатами исследования ознакомилась «Афиша Daily».

Опрос проводился среди интернет-пользователей 18–45 лет с 23 по 30 апреля 2026 года. В нем приняли участие 2005 человек.

Для закрытия бытовых задач две трети (66%) респондентов используют интернет: 50% предпочитают обычный поиск, 8% активно осваивают новый способ через ИИ-помощников, еще 8% задают вопрос через интерфейс чат-бота либо виртуального помощника, а также форму обратной связи на нужном сайте. 25% предпочитают офлайн: советуются с друзьями, коллегами и родственниками. 9% сразу звонят в службу поддержки.

В некоторых ситуациях — от ремонта до сборов ребенка в первый класс — помогает так называемый вечнозеленый контент. В медиа так называют полезные статьи с инструкциями, которые не теряют актуальности многие годы.

41% россиян ценит пошаговую инструкцию простым языком, без перегруза терминами и бюрократическими формулировками. Для 31% важнее всего краткость и конкретика. Для 14% ценными становятся актуальность информации и наличие ссылок на официальные источники. Еще 9% обращают особое внимание на иллюстрации, инфографику, скриншоты и видеоинструкции. Возможность задать уточняющий вопрос по тексту в чат-боте или у умного помощника важна для 5% опрошенных.

43% участников опроса в первую очередь доверяют официальным источникам госорганов и профильных компаний. 34% выбирают тематические сообщества в соцсетях, где можно узнать реальный опыт людей. Публикации в крупных СМИ авторитетными считаю 17% респондентов. ИИ доверяют только 6% участников.

Медиа и порталы все чаще добавляют умные мини-сервисы на свои платформы. 37% опрошенных россиян одобряют это. 22% рассказали, что иногда пробуют их использовать в личных жизненных ситуациях. 41% респондентов такого опыта не имеет.

Пользователи также готовы обращаться к умным помощникам в конкретных бытовых сценариях. 33% предпочли бы доверить ИИ разбор сложных формулировок и бюрократического языка — например, условий договоров. 32% хотели бы получать от нейросетей пошаговые инструкции: как оплатить услугу или подать заявку. Для 21% ИИ нужен как инструмент сравнения вариантов: тарифов, услуг, способов оплаты. 14% респондентов хотят отдать на исполнение ИИ подбор и планирование досуга.

