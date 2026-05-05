Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Времена года» с Тиной Фей и Колманом Доминго

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер второго сезона сериала «Времена года», в котором снялись Тина Фей, Уилл Форте и Колман Доминго. Продолжение шоу выйдет на стриминге 28 мая.

Оно расскажет о дальнейшей жизни группы героев, которых связывают десятилетия дружбы. В новых эпизодах они отправятся в Европу в очередной отпуск и будут справляться с трагическим для всех событием. 
 

Видео: Netflix

Трейлер продемонстрировал, как персонажи веселятся, горюют и чувствуют себя потерянными, решают финансовые вопросы и поддерживают новую, неожиданную участницу своей группы — молодую беременную Джинни.

В актерский состав сериала по-прежнему входят Керри Кенни-Сильвер, Марко Кальвани и Эрика Хеннингсен. Создателями проекта выступают Фей, Лэнг Фишер и Трейси Уигфилд.

Шоу выпустили компании Universal Television и Little Stranger Inc. Исполнительными продюсерами «Времен года» стали Фей, Уишер, Уигфилд, Джефф Ричмонд, Эрик Гуриан и Дэвид Майнер из 3 Arts, продюсерами — Алан Алда и Марисса Брегман.

Сериал «Времена года» вышел в мае 2025 года. Он стал ремейком одноименного фильма Алана Алды. «Афиша Daily» рассказывала о проекте и называла его «лучшей работой Тины Фей» со времен «Несгибаемой Кимми Шмидт»».

