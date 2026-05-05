Смотрим дублированный трейлер хоррора «Долина улыбок» Паоло Стрипполи

Кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» поделилась с «Афишей Daily» дублированным трейлером фильма ужасов «Долина улыбок». Премьера состоится 2 июля.
По сюжету учитель физкультуры Серджо переезжает в деревню Ремис, официально признанную самым счастливым местом в Италии. Там герой начинает ощущать фальшь за улыбками местных жителей. Хозяйка отеля Микела раскрывает тайну: в деревне живет подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает их с мертвыми. Но за покой нужно платить. Создатели отмечают, что «Долина улыбок» аккуратно подводит к мысли о том, что идеальное сообщество, построенное на обязательном счастье, может оказаться формой контроля, настолько привычной, что она перестает восприниматься как нечто чуждое.
Главные роли в картине сыграли Микеле Риондино («Граф Монте-Кристо», «Черная стрела»), Романа Маджора Вергано («Всегда есть завтра», «Обреченные на славу», «Ее история»), Роберто Читран («Конклав», «Я предпочитаю рай», «Отель „Руанда“») и Серджо Романо («Невидимый свидетель», «28 дней»).
Лента была представлена вне конкурса на Венецианском кинофестивале в 2025 году, где сразу оказалась в зоне повышенного внимания критиков. Несмотря на внеконкурсный статус, фильм не остался в тени и получил премию FEDIC (Italian Federation of Film Clubs) за лучший фильм, а позднее закрепил успех на других площадках, включая Méliès d’argent в Страсбурге за лучший европейский фантастический фильм и приз зрительских симпатий на Fantastic Fest.