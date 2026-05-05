Смотрим дублированный трейлер хоррора «Долина улыбок» Паоло Стрипполи

По сюжету учитель физкультуры Серджо переезжает в деревню Ремис, официально признанную самым счастливым местом в Италии. Там герой начинает ощущать фальшь за улыбками местных жителей. Хозяйка отеля Микела раскрывает тайну: в деревне живет подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает их с мертвыми. Но за покой нужно платить. Создатели отмечают, что «Долина улыбок» аккуратно подводит к мысли о том, что идеальное сообщество, построенное на обязательном счастье, может оказаться формой контроля, настолько привычной, что она перестает восприниматься как нечто чуждое.