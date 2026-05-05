В Москве пройдет фестиваль креативных индустрий «Рассказывая истории» от Высшей школы экономики

23 мая в Москве состоится фестиваль «Рассказывая истории», организованный факультетом креативных индустрий НИУ ВШЭ.
С момента запуска в 2018 году проект вырос в крупное просветительское и индустриальное событие. Ежегодно оно объединяет студентов, молодых специалистов и профессионалов креативной сферы.
В программе — лекции, мастер-классы, выставки, перформансы и музыкальные события, а также открытые дискуссии с участием ведущих экспертов. Гостей ждут более 30 событий в семи тематических залах и участие свыше 60 спикеров.
Среди ключевых тем — развитие карьеры в креативной среде, современный брендинг, влияние искусственного интеллекта на искусство и дизайн, а также коммуникация между поколениями.
Среди участников — генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, журналист Дарина Алексеева, ивент-директор «Афиши» Яков Трахман, медиаменеджер Роман Бедретдинов, музыкант Антон Севидов и актер Дмитрий Орлов.
К фестивалю также присоединятся международные эксперты, включая дизайнера Фелипе Таборду, куратора Лю Сяося, профессора Цзинь Шенг, основателя École Intuit Lab Клемента Дерока и представителя Istituto Marangoni Анастасии Новой.