HBO Max выпустит серию подкастов об оригинальных фильмах о «Гарри Поттере»

HBO Max представит серию подкастов «Гарри Поттер: Официальный подкаст», чтобы мотивировать зрителей посмотреть или пересмотреть оригинальные фильмы о школе юных волшебников с Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом, пишет Variety.
На каждый из восьми фильмов выделят по два часовых эпизода. Общая продолжительность подкаста составит 16 часов.
Первые два эпизода, посвященные фильму «Гарри Поттер и философский камень», появятся 19 мая. Выпуски будут выходить еженедельно.
Ведущей станет британский кинокритик и радиоведущая Рианна Диллон. К ней присоединятся специальные гости, которые расскажут о том, что потребовалось для воплощения волшебного мира на экране. Видеоверсия подкаста будет доступна эксклюзивно на HBO Max, а аудиоверсия — на всех основных аудиоплатформах, включая Apple Podcasts и Spotify.
Проект запустили для рекламы фильмов о Гарри Поттере перед выходом нового сериала от HBO. Премьера первого сезона запланирована на Рождество 2026 года.
Недавно стало известно, что каскадер Дэвид Холмс, известный как дублер Дэниела Рэдклиффа в фильмах о Гарри Поттере, готовит театральную постановку о собственной жизни и несчастном случае, который привел к параличу. Речь идет о спектакле под названием «Мальчик, который выжил» (отсылка к первой главе книги «Гарри Поттер и философский камень»). Премьера запланирована на 2027 год в лондонском театре Kiln Theatre.