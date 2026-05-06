Александр Петров и Юлия Снигирь в тизере третьего сезона «Фишера»

Фото: Wink

Wink представил тизер третьего сезона «Фишера» под названием «После Фишера. Инквизитор». В нем снялись Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Дата премьеры пока не уточняется.

По сюжету в маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка.

Видео: Wink

За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-маугли, которая выросла в тайге.

Генеральными продюсерами выступают Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, режиссером-постановщиком ― Ольга Френкель. В июле стало известно, что «Фишер» продлен и на четвертый сезон. В первом и втором сезонах сериала главную роль исполнил Иван Янковский.

