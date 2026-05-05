Исследование: продажи антидепрессантов в России выросли более чем вдвое за последние три года

Афиша Daily
Фото: Ksenia Yakovleva/Getty Images

Продажи антидепрессантов в России выросли более чем вдвое за последние три года. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на исследование аналитической компании AlphaRM.

Число проданных упаковок лекарств увеличилось на 41% с 2022 года. Продажи транквилизаторов увеличились на треть в денежном выражении, психостимуляторов — на 20% (хотя число упаковок последних уменьшилось на 4,6%).

Около трети всего рынка антидепрессантов при этом занимают всего три препарата — «Ципралекс», «Триттико» и «Велаксин». Среди анксиолитиков (транквилизаторов) безусловный лидер — «Афобазол». На него приходится более 40% рынка. В сегменте психостимуляторов особенно популярны «Кортексин», «Цераксон» и «Фенибут».

Врачи считают, что рост продаж этих лекарств связан с повышением доступности психиатрической помощи, снижением стигмы вокруг обращения с специалистам по ментальному здоровью и улучшением диагностики. Также свою роль могли сыграть ИИ-инструменты, которые способствуют более раннему выявлению проблем.

Согласно сборнику «Здравоохранение в России», с 2020 по 2024 год частота выявления психических расстройств среди россиян выросла на 18 %. В 2024 году число новых случаев превысило 340 тысяч.

Впрочем, ухудшение психического здоровья людей - общемировой тренд. Исследование "Глобальное бремя болезней" выявило, что за 30 лет диагностирование тревожных расстройств среди подростков и молодежи увеличилось на 52%.

