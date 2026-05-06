Роспотребнадзор: с начала сезона более 25 тыс. человек обратились в больницы из-за клещей

В России число пострадавших от укусов клещей с начала сезона превысило 25 тыс. человек. Чаще всего к медикам обращаются жители Челябинской, Иркутской, Костромской, Ленинградской, Московской, Омской, Ростовской областей, Республики Алтай и Краснодарского края, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передающимся клещами, остается стабильной. «Общие показатели не превышают средних многолетних значений. Всего в текущем году предварительно запланировано охватить акарицидными обработками 176 тыс. гектаров. Обработки проводятся в регионах с учетом погодных условий», — отметили в Роспотебнадзоре.
Специалисты напоминают, что самая эффективная мера защиты от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) — вакцинация. В 2026 году прививки сделали уже более 1,9 млн россиян.
Горожан просят не забывать о мерах профилактики: отдавать предпочтение светлой одежде, заправлять брюки в носки или обувь, не забывать о головном уборе, использовать инсектоакарицидные средства, проводить самоосмотры каждые 15-20 минут, а также по завершению прогулки.
На природе рекомендуется переносить маленьких детей на руках или использовать коляски. Следует заранее обработать нижние детали коляски средствами от клещей. В парках нужно стараться передвигаться по центру дорожек, чтобы избежать контакта с травой и кустами.
Ранее представители Роспотребнадзора предупреждали, что пик активности клещей придется на середину мая — начало июня. Первый пострадавший после укуса в Сергиевом Посаде обратился в врачам в конце марта.