Роспотребнадзор: с начала сезона более 25 тыс. человек обратились в больницы из-за клещей

Бритни Спирс получила 12 месяцев условного срока за вождение в нетрезвом состоянии
Кайли Миноуг рассказывает о борьбе с раком в трейлере документального сериала Netflix
Создатели сериала «Медведь» неожиданно выпустили эпизод-приквел
Хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» получил первый трейлер
Рэпер Navai врезался в столб в центре Москвы. Он ехал на Ferrari без номеров
Paramount показала трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Ранчо Даттонов»
Исследование: продажи антидепрессантов в России выросли более чем вдвое за последние три года
Финал «Пацанов» покажут в кинотеатрах в США
Netflix показал трейлер мистического сериала «Городок» от братьев Даффер
HBO Max выпустит серию подкастов об оригинальных фильмах о «Гарри Поттере»
Изабелла Росселлини присоединится к актерскому составу фильма «Три инцестуозные сестры»
В Москве пройдет фестиваль креативных индустрий «Рассказывая истории» от Высшей школы экономики
Патрик Шварценеггер сыграет близнецов в фильме «Букмекер и вышибала»
Смотрим дублированный трейлер хоррора «Долина улыбок» Паоло Стрипполи
Netflix показал трейлер второго сезона «Хороших девочек не убивают»
Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Времена года» с Тиной Фей и Колманом Доминго
The Pussycat Dolls отменили почти весь тур по Северной Америке из-за слабых продаж билетов
Спрос на туры во Вьетнам вырос на 777% в 2026 году
Стивен Содерберг использовал ИИ в документалке о Джоне Ленноне
Фильм «Изгой» с Марио Касасом выйдет в российский прокат 18 июня
8% россиян используют ИИ для поисков ответов на бытовые вопросы
A24 показала трейлер байопика «Тони» об Энтони Бурдене
Россиянки назвали smart casual самым привлекательным мужским стилем
В Петербурге в День Победы впервые пройдет акция «Бессмертный флот»
Игра Last Flag от вокалиста Imagine Dragons провалилась и не выйдет на консолях
В России хотят ограничить прием на обучение в магистратуре
Количество прослушиваний Джастина Бибера на Spotify выросло на 1800% после Coachella
В Москве обновят четыре набережные

Роспотребнадзор: с начала сезона более 25 тыс. человек обратились в больницы из-за клещей

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В России число пострадавших от укусов клещей с начала сезона превысило 25 тыс. человек. Чаще всего к медикам обращаются жители Челябинской, Иркутской, Костромской, Ленинградской, Московской, Омской, Ростовской областей, Республики Алтай и Краснодарского края, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передающимся клещами, остается стабильной. «Общие показатели не превышают средних многолетних значений. Всего в текущем году предварительно запланировано охватить акарицидными обработками 176 тыс. гектаров. Обработки проводятся в регионах с учетом погодных условий», — отметили в Роспотебнадзоре.

Специалисты напоминают, что самая эффективная мера защиты от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) — вакцинация. В 2026 году прививки сделали уже более 1,9 млн россиян.

Горожан просят не забывать о мерах профилактики: отдавать предпочтение светлой одежде, заправлять брюки в носки или обувь, не забывать о головном уборе, использовать инсектоакарицидные средства, проводить самоосмотры каждые 15-20 минут, а также по завершению прогулки.

На природе рекомендуется переносить маленьких детей на руках или использовать коляски. Следует заранее обработать нижние детали коляски средствами от клещей. В парках нужно стараться передвигаться по центру дорожек, чтобы избежать контакта с травой и кустами.

Ранее представители Роспотребнадзора предупреждали, что пик активности клещей придется на середину мая — начало июня. Первый пострадавший после укуса в Сергиевом Посаде обратился в врачам в конце марта.

Расскажите друзьям