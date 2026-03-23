В Подмосковье зафиксировали первый в этом году укус клеща

В Подмосковье впервые за год зарегистрировали случай укуса клеща, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.



Пострадавший обратился к врачам в Сергиевом Посаде. В Минздраве региона предупредили, что в таких случаях нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт, а не пытаться извлечь паразита самостоятельно.



«После удаления клеща нужно еще несколько дней понаблюдать за состоянием своего здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение в месте укуса не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу», — отметили в ведомстве.



Недавно сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что с появлением первых проталин в московском регионе просыпаются клещи. Первые укусы возможны уже в марте, если на опушках сошел снег и просохла почва. Основной пик активности традиционно приходится на вторую половину весны и начало лета.