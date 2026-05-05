Рэпер Navai врезался в столб в центре Москвы. Он ехал на Ferrari без номеров

Бритни Спирс получила 12 месяцев условного срока за вождение в нетрезвом состоянии
Хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» получил первый трейлер
Paramount показала трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Ранчо Даттонов»
Исследование: продажи антидепрессантов в России выросли более чем вдвое за последние три года
Финал «Пацанов» покажут в кинотеатрах в США
Netflix показал трейлер мистического сериала «Городок» от братьев Даффер
HBO Max выпустит серию подкастов об оригинальных фильмах о «Гарри Поттере»
Изабелла Росселлини присоединится к актерскому составу фильма «Три инцестуозные сестры»
В Москве пройдет фестиваль креативных индустрий «Рассказывая истории» от Высшей школы экономики
Патрик Шварценеггер сыграет близнецов в фильме «Букмекер и вышибала»
Смотрим дублированный трейлер хоррора «Долина улыбок» Паоло Стрипполи
Netflix показал трейлер второго сезона «Хороших девочек не убивают»
Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Времена года» с Тиной Фей и Колманом Доминго
The Pussycat Dolls отменили почти весь тур по Северной Америке из-за слабых продаж билетов
Спрос на туры во Вьетнам вырос на 777% в 2026 году
Стивен Содерберг использовал ИИ в документалке о Джоне Ленноне
Фильм «Изгой» с Марио Касасом выйдет в российский прокат 18 июня
8% россиян используют ИИ для поисков ответов на бытовые вопросы
A24 показала трейлер байопика «Тони» об Энтони Бурдене
Россиянки назвали smart casual самым привлекательным мужским стилем
В Петербурге в День Победы впервые пройдет акция «Бессмертный флот»
Игра Last Flag от вокалиста Imagine Dragons провалилась и не выйдет на консолях
В России хотят ограничить прием на обучение в магистратуре
Количество прослушиваний Джастина Бибера на Spotify выросло на 1800% после Coachella
В Москве обновят четыре набережные
Сабрина Карпентер назвала свой самый любимый фильм
Суд прекратил уголовное дело рэпера Гуфа
Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение

Рэпер Navai врезался в столб в центре Москвы. Он ехал на Ferrari без номеров

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @navaib

Российский рэпер Navai попал в автомобильную аварию в центре Москвы. Ferrari, на котором ехал музыкант, развернуло на Зубовском бульваре и подбросило. Машина врезалась в столб, сообщил РИА «Новости».

Ни Navai, ни кто-либо другой в ходе инцидента не пострадал. По информации агентства, артист после происшествия переоделся в другую одежду и пытался скрыться от прохожих в другой машине.

В Департаменте транспорта Москвы рассказали, что рэпер ехал на автомобиле, у которого не было номерных знаков. Теперь ему грозит лишение водительских прав за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, власти намерены направить в суд жалобу на повреждение городской инфраструктуры.

Сам Navai заявил, что не установил номера на машину, поскольку только недавно стал ее владельцем. Он подчеркнул, что ехал не быстро, а причиной аварии стали плохие гоночные колеса. Позднее артист сказал, что автомобиль был арендованным.

«Машину не жалко, главное, что все живы-здоровы», — признался музыкант. Он также прокомментировал гибель участницы его клипа «Девочка-война» Ксении Добромиловой — она погибла 5 мая в ДТП. «Царствие ей небесное», — сказал Navai.

Фотограф и актриса Ксения Добромилова попала под мотоцикл на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Трагедия произошла во время съемки. Участвовавшей в ней байкер не справился с управлением. Сам он пострадал не значительно, но Ксения скончалась от множественных переломов.

Расскажите друзьям
Теги:
Ferrari