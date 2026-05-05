Рэпер Navai врезался в столб в центре Москвы. Он ехал на Ferrari без номеров

Российский рэпер Navai попал в автомобильную аварию в центре Москвы. Ferrari, на котором ехал музыкант, развернуло на Зубовском бульваре и подбросило. Машина врезалась в столб, сообщил РИА «Новости».
Ни Navai, ни кто-либо другой в ходе инцидента не пострадал. По информации агентства, артист после происшествия переоделся в другую одежду и пытался скрыться от прохожих в другой машине.
В Департаменте транспорта Москвы рассказали, что рэпер ехал на автомобиле, у которого не было номерных знаков. Теперь ему грозит лишение водительских прав за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, власти намерены направить в суд жалобу на повреждение городской инфраструктуры.
«Машину не жалко, главное, что все живы-здоровы», — признался музыкант. Он также прокомментировал гибель участницы его клипа «Девочка-война» Ксении Добромиловой — она погибла 5 мая в ДТП. «Царствие ей небесное», — сказал Navai.
Фотограф и актриса Ксения Добромилова попала под мотоцикл на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Трагедия произошла во время съемки. Участвовавшей в ней байкер не справился с управлением. Сам он пострадал не значительно, но Ксения скончалась от множественных переломов.