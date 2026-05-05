Кайли Миноуг рассказывает о борьбе с раком в трейлере документального сериала Netflix

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Кайли», посвященного австралийской певице Кайли Миноуг. Проект выйдет на стриминге 20 мая.

Он расскажет о карьере артистки, которой в мае исполнится 58 лет. Уроженка Мельбурна стала самой коммерчески успешной исполнительницей своей страны, иконой стиля, мировой поп-звездой и успешной актрисой. 
 

В шоу Миноуг расскажет не только о своей славе и успехе, но и о борьбе с онкологическим заболеванием. В 2005 году у певицы обнаружили рак молочной железы. Ей пришлось перенести операцию по удалению опухоли и пройти курс химиотерапии.

«Я чуствовала себя удаленной из собственного тела. Мне было так страшно от того, что ожидало меня впереди», — вспомнила она 20 лет спустя.

Сестра звезды отметила, что в те годы никто не знал, поправится ли когда-либо Кайли. «Музыка — вот что заставляло нас продолжать двигаться», — призналась она.

