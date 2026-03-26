Роспотребнадзор: пик активности клещей в РФ будет в середине мая

Больше всего клещи будут опасны в России в середине мая — начале июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольгу Скудареву.



По ее словам, в этот период специалисты обычно получают максимальное количество обращений от пострадавших. Вторая волна активности клещей ожидается в начале осени — перед тем, как они уйдут в спячку.



По словам эксперта, почти 70% присасываний регистрируется в садоводческих участках. «Это когда выезжают люди на пикники, посещают рыбную ловлю, то есть в природу выходят», — сказала Скударева.