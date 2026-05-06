Ченнинг Татум, Тесса Томпсон и Пэтси Ферран сыграют в новом фильме Чарли Кауфмана

Ченнинг Татум («Мачо и ботан»), Тесса Томпсон («Мстители: Финал») и Пэтси Ферран («Мисс Остин») получили главные роли в новой ленте Чарли Кауфмана «После войны», пишет Deadline.
Картина будет основана на рассказе «Дом мечты Дебби» Иддо Гефена, вошедшего в сборник «Иерусалимский пляж». В сюжете повествуется о человеке, который выдумывает сны и кошмары для других, в том числе и для своей собственной жены.
В фильме Кауфмана Татум воплотит образ популярного актера и режиссера Пикмана, который снимается в комедийных блокбастерах вместе со своей женой Кики (Томпсон). Чем успешнее он становится, тем больше начинает понимать, что на душе у него пустота.
Герой пытается снять фильм о холокосте, в то время как его супруга ставит моноспектакль. Когда Пикман встречает Дебору (Ферран), поэтессу, которая понятия не имеет, кто он такой, он отчаянно пытается завоевать ее расположение. Но ничего хорошего из этого не выходит. Съемки фильма запланированы на 2027 год на Кипре.
Татум присоединяется к проекту после оглушительного успеха фильма «Жозефина» Бет де Араужу, получившего приз зрительских симпатий и Гран-при жюри в категории «Драма» на кинофестивале «Сандэнс». Томпсон недавно снялась в полнометражном фильме Ниа ДаКосты «Хедда». Пэтси Ферран же скоро можно будет увидеть в готическом триллере Джоэла Коэна «Пиковый валет» вместе с Джошем О’Коннором и Лесли Мэнвилл.