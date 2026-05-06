Ченнинг Татум, Тесса Томпсон и Пэтси Ферран сыграют в новом фильме Чарли Кауфмана

Канье Уэст впервые выступит в Грузии
Александр Петров и Юлия Снигирь в тизере третьего сезона «Фишера»
Билеты на спектакль «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека стали доступны за бонусы «Спасибо»
Роспотребнадзор: с начала сезона более 25 тыс. человек обратились в больницы из-за клещей
Кайли Миноуг рассказывает о борьбе с раком в трейлере документального сериала Netflix
Создатели сериала «Медведь» неожиданно выпустили эпизод-приквел
Хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» получил первый трейлер
Рэпер Navai врезался в столб в центре Москвы. Он ехал на Ferrari без номеров
Paramount показала трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Ранчо Даттонов»
Исследование: продажи антидепрессантов в России выросли более чем вдвое за последние три года
Финал «Пацанов» покажут в кинотеатрах в США
Netflix показал трейлер мистического сериала «Городок» от братьев Даффер
HBO Max выпустит серию подкастов об оригинальных фильмах о «Гарри Поттере»
Изабелла Росселлини присоединится к актерскому составу фильма «Три инцестуозные сестры»
В Москве пройдет фестиваль креативных индустрий «Рассказывая истории» от Высшей школы экономики
Патрик Шварценеггер сыграет близнецов в фильме «Букмекер и вышибала»
Смотрим дублированный трейлер хоррора «Долина улыбок» Паоло Стрипполи
Netflix показал трейлер второго сезона «Хороших девочек не убивают»
Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Времена года» с Тиной Фей и Колманом Доминго
The Pussycat Dolls отменили почти весь тур по Северной Америке из-за слабых продаж билетов
Спрос на туры во Вьетнам вырос на 777% в 2026 году
Стивен Содерберг использовал ИИ в документалке о Джоне Ленноне
Фильм «Изгой» с Марио Касасом выйдет в российский прокат 18 июня
8% россиян используют ИИ для поисков ответов на бытовые вопросы
A24 показала трейлер байопика «Тони» об Энтони Бурдене
Россиянки назвали smart casual самым привлекательным мужским стилем
Бритни Спирс получила 12 месяцев условного срока за вождение в нетрезвом состоянии
В Петербурге в День Победы впервые пройдет акция «Бессмертный флот»

Ченнинг Татум, Тесса Томпсон и Пэтси Ферран сыграют в новом фильме Чарли Кауфмана

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Warner Bros.

Ченнинг Татум («Мачо и ботан»), Тесса Томпсон («Мстители: Финал») и Пэтси Ферран («Мисс Остин») получили главные роли в новой ленте Чарли Кауфмана «После войны», пишет Deadline.

Картина будет основана на рассказе «Дом мечты Дебби» Иддо Гефена, вошедшего в сборник «Иерусалимский пляж». В сюжете повествуется о человеке, который выдумывает сны и кошмары для других, в том числе и для своей собственной жены.

В фильме Кауфмана Татум воплотит образ популярного актера и режиссера Пикмана, который снимается в комедийных блокбастерах вместе со своей женой Кики (Томпсон). Чем успешнее он становится, тем больше начинает понимать, что на душе у него пустота.

Герой пытается снять фильм о холокосте, в то время как его супруга ставит моноспектакль. Когда Пикман встречает Дебору (Ферран), поэтессу, которая понятия не имеет, кто он такой, он отчаянно пытается завоевать ее расположение. Но ничего хорошего из этого не выходит. Съемки фильма запланированы на 2027 год на Кипре.

Татум присоединяется к проекту после оглушительного успеха фильма «Жозефина» Бет де Араужу, получившего приз зрительских симпатий и Гран-при жюри в категории «Драма» на кинофестивале «Сандэнс». Томпсон недавно снялась в полнометражном фильме Ниа ДаКосты «Хедда». Пэтси Ферран же скоро можно будет увидеть в готическом триллере Джоэла Коэна «Пиковый валет» вместе с Джошем О’Коннором и Лесли Мэнвилл.

Расскажите друзьям