В Минпросвещения не советуют писать слово «айтишник» в сочинениях ЕГЭ

Слово «айтишник» лучше не использовать в сочинениях ЕГЭ. Вместо него рекомендуется писать «ИТ-специалист» — этот вариант написания считается верным и закрепленным в словарях, сообщила эксперт Минпросвещения, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникации ЯГПУ им. К.Д.Ушинского Лариса Ухова.
«Корректным будет написание „ИТ-специалист“, которое зафиксировано в академическом орфографическом словаре. По аналогии с PR-специалист можно использовать и написание IT-специалист. Слово „пиар“ уже зафиксировано словарями, поэтому правомерно писать пиар-компания, пиар-менеджер. А вот первая часть слова „IT-специалист“ („айти“) пока еще не является грамматически и орфографически освоенной, хотя активно участвует в словообразовании», — сказала эксперт.
По словам специалиста, популярные слова «айтишник», «айтишный» относятся к профессиональному жаргону, их можно употреблять только в устной разговорной речи. «Учащийся должен быть абсолютно уверен в правильном написании, чтобы не допустить ошибки. Но поскольку сочинение — жанр авторской письменной речи, школьник может заменить вызывающие сомнения слова оборотами, например специалист в сфере информационных технологий», — добавила она.