Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта
Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке
Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»
Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мейси Стелла и Татум Грейс Хопкинс
Пи Дидди выйдет на свободу раньше срока
Фанат Metallica набил 72 татуировки с группой и попал в Книгу рекордов Гиннесса
ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине
Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского
8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы
Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером

Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ

Афиша Daily
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Употребление популярного среди молодежи слова «кринж» и его производных («кринжово», «кринжовый») в сочинении на Едином государственном экзамене по русскому языку недопустимо, поскольку оно относится к жаргонной лексике. Об этом в разговоре с ТАСС сказала заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская.

«Ни само слово „кринж“, ни его производные использовать в сочинении ЕГЭ нельзя, потому что они жаргонные, на что указывает соответствующая пометка „жарг.“. Добавлю, что ни разу за 11 лет (с года первой фиксации слова в речи) не встречала его в сочинениях ЕГЭ: мне даже трудно придумать проблемный вопрос, с которым это слово может соотноситься», — сказала Козловская.

Она отметила, что слово «кринж» есть в академической неографии (электронный ресурс Института лингвистических исследований РАН) в значении «то, что вызывает чувство отвращения или стыда». По словам эксперта, впервые его зафиксировали в 2017 году и с тех пор стало очень популярным, особенно у молодежи.

Козловская добавила, что это слово часто становится объектом научных исследований как интересное заимствование, которое быстро «прижилось» в языке и дало множество производных. В разговорной речи возможны сочетания «дикий кринж», «ловить кринж», но границы использования слова ограничены сферой жаргонного употребления. 

Недавно стало известно, что почти 40% россиян бесят слова вроде «кринж», «рашить», «изи» и другой молодежный сленг. 37% респондентов не любят канцеляризмы, а треть — псевдоделовые формулировки вроде «синергия» и «финализировать».



 

Расскажите друзьям
Теги:
РАН