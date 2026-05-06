Личные вещи Мэттью Перри выставят на аукцион

Фото: Michael Buckner/Getty Images

Личные вещи Мэттью Перри продадут на аукционе в США, пишет Variety.  В числе лотов — 26 оригинальных сценариев эпизодов сериала «Друзья» с автографами актера и его коллег: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта ЛеБлана и Дэвида Швиммера.

На торги выставят фотоальбом под названием «Эпизод с Тайной вечерей» с письмом от «Дженни» на обороте и копию рамки для желтого дверного глазка из квартиры Моники. Среди других предметов — статуэтка Гильдии киноактеров, полученная Перри в 1995 году за роль Чендлера, а также картины Бэнкси и Мела Бочнера из его личной коллекции.

Ознакомиться с лотами можно в выставочном зале Heritage Auctions в Беверли-Хиллз с 18 по 29 мая, а онлайн-аукцион и аукцион в Далласе состоятся 5 июня. Все вырученные с продаж средства направят в благотворительный Фонд Мэттью Перри, который помогает людям с зависимостями.

Мэттью Перри несколько лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. 28 октября 2023 года его нашли мертвым в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Недавно к 15 годам лишения свободы приговорили Джасвин Сангху, которая поставляла актеру кетамин. 

