Личные вещи Мэттью Перри выставят на аукцион

На торги выставят фотоальбом под названием «Эпизод с Тайной вечерей» с письмом от «Дженни» на обороте и копию рамки для желтого дверного глазка из квартиры Моники. Среди других предметов — статуэтка Гильдии киноактеров, полученная Перри в 1995 году за роль Чендлера, а также картины Бэнкси и Мела Бочнера из его личной коллекции.