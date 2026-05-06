Размаха и Yanix: фестиваль «Это база» объявил полный лайнап

Фото: «Диско-клуб»

Фестиваль «Это база», открывающий серию летних событий «Диско-клуба», представил полный лайнап. Событие пройдет 23 мая в ДК «Альфа Кристалл».

Одним из главных хедлайнеров станет Yanix. На сцене также появятся Петар Мартич, DJ Stonik1917, Anikv, Archanga, Кассета, Размаха, группа «Лауд», Николай Воронов, Wuna, Рошель и Weeka. Отдельным номером станет рэп-опера от ВИА «Мужчины».

На диджейской сцене отыграют Mesr, Nootk, Bodick, Juice, Maksow и Tracy Hiphop. Электронное направление представят Errortica, Biicla, Police in Paris, Mashkov, Wasta, Ира Беспалова, Bevissthet, Muas, Perfect YouTube DJ, Eostra и DJ Hot Wife. Также в лайнапе — Daily Slime, Xtreme, DJ F, Nest, Henney, Skipass, Upmadeit, Feelikedyin и Whysobored.

По традиции фестиваль стартует со скейт-контеста. Кроме того, в программе — граффити-джем с участием художников и открытие велосезона совместно с Rébellion и Альфа-банком.

Это база 2026
Концерт / 23 мая
