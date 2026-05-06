Канадский музыкант подал в суд на Google из-за ложной информации в AI Overviews

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Shutter Speed/Unsplash

Канадский скрипач Эшли МакАйзек подал иск против Google на сумму 1,5 млн долларов, обвинив компанию в распространении ложной информации в AI Overviews.

По словам музыканта, алгоритм выдал недостоверные данные, утверждая, что он якобы был осужден за ряд тяжких преступлений, включая сексуализированное насилие и преступления против детей. Также система ошибочно указала, что он внесен в национальный реестр сексуализированных преступников.

Как следует из иска, последствия от ошибки системы Google оказались критичными. Выступление МакАйзека, запланированное на декабрь 2025 года, было отменено после жалоб со стороны общественности. Организаторы позже принесли извинения, признав, что решение было принято на основе ошибочной информации, сгенерированной ИИ.

Музыкант требует по 500 тыс. долларов в качестве компенсации морального вреда, дополнительных убытков и штрафных санкций. В заявлении подчеркивается, что Google, как разработчик и оператор системы, должен нести ответственность за последствия ее работы.

МакАйзек также отметил, что компания не связывалась с ним напрямую и не приносила извинений. По его словам, ситуация серьезно повлияла на его карьеру и личную безопасность. Он признался, что опасался выходить на сцену из-за репутационных последствий.

Google