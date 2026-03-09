Эксперт: слово «краш» в ЕГЭ будут считать грубым нарушением

Ранее заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская отметила, что в ЕГЭ нельзя использовать также слово «кринж» и его производные. По словам эксперта, впервые это слово зафиксировали в 2017 году и с тех пор стало очень популярным, особенно у молодежи.