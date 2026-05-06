В Сингапуре разрешили наказывать школьников розгами за буллинг

В Сингапуре ввели новые правила борьбы со школьным буллингом. Об этом пишет The Guardian.
Теперь к мальчикам-ученикам могут применяться телесные наказания, включая удары розгами, в качестве крайней меры. Инициатива была представлена в парламенте министром образования Десмондом Ли.
По его словам, такие меры будут использоваться только в случаях серьезных нарушений, когда другие способы воздействия не дали результата. По новым рекомендациям, мальчики могут получить до трех ударов розгами.
При этом процедура строго регулируется. Наказание должно быть одобрено директором школы и проводиться только уполномоченными сотрудниками. Также учитываются возраст ученика и потенциальный воспитательный эффект.
Правила распространяются на школьников старших классов начальной школы (примерно от 9 до 12 лет) и старше. Девочки телесным наказаниям не подлежат. Для них предусмотрены альтернативные меры, такие как отстранение от занятий, дисциплинарные взыскания и другие школьные санкции.
После применения наказания школы обязаны следить за состоянием ученика и при необходимости предоставлять психологическую помощь.