Россиянам разрешили сохранять номер телефона при переезде в другой регион

Правительство России утвердило постановление, согласно которому с 1 сентября  гражданам разрешат сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Об этом сообщает «Интерфакс».

Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору с заявлением. Это можно будет сделать лично или дистанционно — через сайт оператора, портал базы перенесенных номеров или «Госуслуги». Сохранить номер при переезде можно будет в том числе при смене оператора.

В правительстве отметили, что нововведение станет частью стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Оно сделает услуги связи более гибкими и удобными для граждан, а также будет способствовать развитию конкуренции.

Недавно стало известно, что Южная Корея вводит всеобщий бесплатный доступ к мобильному интернету. После исчерпания основного пакета трафика абоненты смогут пользоваться сетью без ограничений, но на скорости 400 Кбит/с. К программе уже подключились крупнейшие операторы страны — SK Telecom, KT и LG Uplus.

