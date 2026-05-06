Роботов-уборщиков начали использовать на вокзалах Москвы

На вокзалах Москвы начали применять автономных роботов-уборщиков. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».



Устройства задействованы на территориях Казанского, Ярославского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов Москвы, а также Московского в Петербурге. Роботы умеют подметать и мыть пол, строить карту помещения, прокладывать маршрут и фиксировать степень загрязнения, объезжать препятствия и самостоятельно возвращаться на зарядку, а также выполнять многократную уборку с контролем пропущенных участков.