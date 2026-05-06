РСА посоветовал водителям иметь под рукой бумажную версию ОСАГО

Автовладельцам нужно хранить бумажную версию полиса ОСАГО во время ограничений в работе интернета. Об этом РИА «Новости» рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
«В связи с ограничениями в работе интернета может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис», — пояснили в организации. В этой ситуации распечатанный документ поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности, добавили в РСА. Кроме того, у водителя всегда должны быть контакты его страховой компании, чтобы можно было оперативно сообщить о ДТП или получить консультацию страховщика.
В Москве ограничат мобильный интернет и SMS с 5 по 9 мая. Операторы связи рекомендовали использовать вайфай для доступа в интернет, а для голосовых звонков — включить функцию VoLTE в настройках смартфона.
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что ограничения связи связаны с вопросами безопасности. В апреле он также заявлял, что работа интернета в стране будет нормализована, как только исчезнет необходимость в этих мерах.