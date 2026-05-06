Умер основатель телеканала CNN Тед Тернер

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: CNN

Американский медиамагнат Тед Тернер, создавший новостной канал CNN, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба CNN.

Он умер в окружении членов семьи. Причина смерти не называется.

«Тед был лидером, глубоко вовлеченным и преданным делу, бесстрашным, отважным и всегда готовым следовать интуиции и доверять собственному суждению. Он был и всегда будет вдохновителем CNN. Тед — гигант, на плечах которого мы стоим, и сегодня мы все воспользуемся моментом, чтобы оценить его и его влияние на нашу жизнь и мир в целом», — сказал Марк Томпсон, председатель и генеральный директор CNN Worldwide.

Тернер родился 19 ноября 1938 года в Цинциннати, штат Огайо. Начал свою медийную карьеру в 24 года, став руководителем компании своего отца Turner Outdoor Advertising. В 1960-х он купил небольшую телевизионную станцию в Атланте, которую превратил в суперстанцию WTBS. В 1970 году основал телекорпорацию Turner Broadcasting System и стал ее президентом. В 1980 году он создал и возглавил телестанцию Cable News Network (CNN). CNN стала первой в мире круглосуточным новостным телеканалом. В 1996 году Тернер продал свои сети Time Warner почти за 7,5 млрд долларов и стал вице-председателем объединенной компании.

В 2018 году Тернер сообщил, что страдает деменцией. В начале 2025 года его госпитализировали с легкой формой пневмонии.

