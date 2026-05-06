Лабиринт из искусственной лаванды появился на Лубянской площади

Афиша Daily
Фото: Нафикова Светлана/Агентство «Москва»

На Лубянской площади в Москве установили лабиринт из искусственной лаванды. Об этом сообщает агентство «Москва».

Украшение появилось рядом с Центральным детским магазином. На фотографиях агентства жители рассматривают цветы во время прогулки. 

В соцсетях некоторые пользователи возмутились, что цветы сделаны из пластмассы. «Безвкусно и ужасно. Смотреть на эту мишуру, на которую еще потратили денег, невозможно», — говорится в одном из комментариев в инстаграме*. Другие защитили такой выбор для декорации. Пользовательница @elena_nikolaevna обратила внимание, что живые цветы не выжили бы в месте с таким активным транспортным движением.

© Фото: Нафикова Светлана/Агентство «Москва»
Недавно станцию метро «Трубная» в Москве к 8 Марта украсили с помощью более 400 алых роз. Бутоны выполнили из пластичного материала, который позволил точно повторить форму цветов. Увидеть украшения можно до 23 марта включительно.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

