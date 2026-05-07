Съемки второго сезона сериала «Гарри Поттер» начнутся осенью ― еще до выхода первого

Афиша Daily
Фото: HBO

HBO официально дал зеленый свет второму сезону сериала «Гарри Поттер». Его съемки должны начаться осенью ― еще до премьеры первого сезона. Об этом сообщает Deadline.

В продолжении авторы экранизируют роман «Гарри Поттер и Тайная комната». Первый сезон, основанный на «Философском камне», должен выйти на HBO и HBO Max к Рождеству.

Джон Браун («Наследники»), работавший сценаристом над первыми сериями, получил повышение: во втором сезоне он станет со-шоураннером вместе с Франческой Гардинер. 

Гардинер объяснила, что решение связано с ускоренным графиком производства: команда рассчитывает завершить первый сезон к Рождеству, а съемки второго начать уже этой осенью. Для сохранения темпа проекту понадобился второй шоураннер.

Глава HBO и HBO Max Content Кейси Блойс еще в ноябре говорил, что сценаристы уже начали работу над вторым сезоном. Он отмечал, что канал хочет избежать больших пауз между сезонами, в том числе из-за юных актеров, которые быстро взрослеют, и сложности производства сериала со множеством спецэффектов.

Главные роли в сериале играют Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон — они исполняют Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер. В актерский состав также входят Ник Фрост, Джон Литгоу, Паапа Эссьеду и Джанет Мактир.

