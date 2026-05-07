В Москве отключат мобильный интернет на День Победы. 7 и 8 мая отключений не планируется

В начале месяца операторы связи в Москве начали рассылать предупреждения о перебоях в работе мобильного интернета и СМС в период с 5 по 9 мая. Абонентам рекомендовали использовать вайфай для доступа в интернет, а для голосовых звонков — включить функцию VoLTE в настройках смартфона. Би-би-си со ссылкой на источники сообщала, что ограничения затронут не только центр, но и всю территорию в пределах МКАД.