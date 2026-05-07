В Москве отключат мобильный интернет на День Победы. 7 и 8 мая отключений не планируется

Афиша Daily
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

9 мая в Москве ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе к «белому списку» сайтов, а также к сервисам обмена СМС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минцифры. 

Меры объяснили необходимостью обеспечить безопасность праздничных мероприятий в День Победы.

7 и 8 мая отключать или ограничивать мобильный интернет в столице не планируется. Однако при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения, отметили в ведомстве.

В начале месяца операторы связи в Москве начали рассылать предупреждения о перебоях в работе мобильного интернета и СМС в период с 5 по 9 мая. Абонентам рекомендовали использовать вайфай для доступа в интернет, а для голосовых звонков — включить функцию VoLTE в настройках смартфона. Би-би-си со ссылкой на источники сообщала, что ограничения затронут не только центр, но и всю территорию в пределах МКАД.

Ограничения мобильного интернета в России все чаще вводят во время крупных мероприятий и при угрозе атак беспилотников. В Минцифры объясняли, что такие меры должны «снизить точность наведения» дронов. В периоды отключений власти начали использовать «белые списки» — набор сервисов, которые должны оставаться доступными даже при блокировках.

В Москве 5 мая пользователи жаловались на проблемы в работе мобильного интернета. Около полудня Минцифры сообщило, что доступ к нему восстановлен.

