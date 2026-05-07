Появились первые фото со спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым

В Петербурге прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам

Фото: GottaGetRaw/Pixabay

Прокуратура потребовала заблокировать интернет-страницы незаконных экскурсий и прогулок по крышам домов в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Количество сайтов, о которых идет речь, не указано. Их нашли в ходе мониторинга сети. В прокуратуре отметили, что вход на сайты с такой информацией свободный и не требует предварительной регистрации, а узнать об этих экскурсиях может любой, в том числе дети и подростки.

Прокурор Центрального района направил в суд административный иск с требованием запретить доступ к этим страницам. В иске сослались на статью 238 УК РФ, которой предусмотрена уголовная ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По закону распространение информации, за которую введена административная или уголовная ответственность, запрещено.

Недавно стало известно, что РКН за время работы по «выявлению противоправного контента» ограничил доступ к информации с более чем 4,7 млн сайтов. Среди них более 858 тыс. связаны с пропагандой наркотиков, 641 тыс. ― с детской порнографией.

