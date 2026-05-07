Хавьер Бардем и Эми Адамс в трейлере «Мыса страха» Скорсезе и Спилберга

Фото: Universal Pictures

Apple TV представил трейлер сериала «Мыс страха» с Хавьером Бардемом, Эми Адамс и Патриком Уилсоном в главных ролях. Премьера состоится 5 июня.

Видео: Apple TV

Шоу основано на романе «Палачи» Джона Д.МакДональда, ранее уже экранизированного в 1962 и 1991 годах. В нем запланировано десять эпизодов.

В центре истории ― счастливая супружеская пара адвокатов, жизнь которых меняется, когда из тюрьмы выходит убийца Макс Кэди из их прошлого. Освободившегося преступника сыграет Бардем. Продюсерами новой киноадаптации стали Мартин Скорсезе («Ирландец»), Стивен Спилберг («Властелины воздуха») и Ник Антоска («Кэнди»).

