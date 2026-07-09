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Нуми Рапас снимется с Арнольдом Шварценеггером и Лиамом Хемсвортном в «The Kellys»

Афиша Daily
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Фото: Rabbit Hole Productions

Шведская актриса Нуми Рапас, известная по фильмам «Девушка с татуировкой дракона» и «Тайна семи сестер», снимется в экшн-фильме «The Kellys» от Amazon MGM. Об этом сообщил Deadline.

В проекте поучаствуют также Арнольд Шварценеггер, Лиам Хемсворт, Келси Асбилл, Эбби Эллиотт, Джина Дэвис, рон Фанчес, Майкл Бин, Роланд Меллер, Лэз Алонсо, Базиль Айденбенц и Дэн Фоглер. Режиссером фильма выступит Брэд Пейтон.

Сценарий картины написал Тзе Чун. Он рассказал историю об опальном нью-йоркском полицейском Джеке Келли, который вынужден объединиться со своей семьей, которую он боится больше всего на свете. Все ради того, чтобы спасти жену Молли. Ее взяли в заложники террористы.

Будущий фильм выйдет на стриминговом сервисе Prime Video в более чем 240 странах. Когда состоится релиз, пока неясно.

Ранее стало известно, что Рапас сыграет в психологическом триллере «Беги без слез» Набиля Аюша. Картина расскажет о двух женщинах, которые отправляются в Марокко, чтобы усыновить ребенка.

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