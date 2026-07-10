Дочь Мартина Скорсезе сообщила, что его новый фильм станет самым личным в карьере

Дочь Мартина Скорсезе Франческа рассказала, что расплакалась, прочитав сценарий фильма своего отца «Что происходит ночью» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. Дата премьеры пока неизвестна.
Картина основана на одноименном романе Питера Кэмерона. По сюжету супружеская пара отправляется в заснеженный европейский город, чтобы усыновить ребенка, но оказывается в загадочном отеле, полном странных и мистических персонажей. Постепенно они начинают терять связь с реальностью и сомневаться в собственной жизни.
«Речь в картине идет о муже и умирающей жене. Эта история очень личная… своего рода скорбь, которую папа пытается исследовать. Потому что мы скорбим и оплакиваем мою маму, пока она еще жива», — поделилась Франческа.
Жена Скорсезе Хелен Моррис более 30 лет живет с болезнью Паркинсона. Франческа призналась, что, когда она читала сценарий в присутствии Мартина, ее переполняли эмоции.
«Когда мы дочитали, я просто расплакалась. Я посмотрела на отца и подумала: „Боже, вот с чем приходится сталкиваться тебе сейчас“», — рассказала женщина.
По сюжету жена, роль которой исполняет Лоуренс, умирает — у нее запущенная стадия рака. Поездка супругов, чтобы усыновить ребенка, отчасти обусловлена ее желанием подарить мужу ребенка перед смертью. По словам Франчески, тяжелый диагноз здесь — не просто сценарный инструмент, а глубинная попытка осмыслить любовь, страх, горе, природу брака и те хрупкие смыслы, за которые люди отчаянно держатся перед лицом неминуемой утраты.
Франческа отметила, что «Что происходит ночью» может стать самым личным фильмом Скорсезе. К другим фильмам, которые считаются глубоко личными работами режиссера, относятся «Злые улицы» и «Молчание», ставших итогом его многолетних духовных размышлений.
Помимо Ди Каприо и Лоуренс в фильме «Что происходит ночью» также снимались Мадс Миккельсен, Патрисия Кларксон, Джаред Харрис, Луис Канселми, Илинка Манолаке и Габриел Спахиу. Предположительно, премьера состоится на Каннском кинофестивале в 2027 году.