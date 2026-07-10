Дочь Мартина Скорсезе сообщила, что его новый фильм станет самым личным в карьере

По сюжету жена, роль которой исполняет Лоуренс, умирает — у нее запущенная стадия рака. Поездка супругов, чтобы усыновить ребенка, отчасти обусловлена ее желанием подарить мужу ребенка перед смертью. По словам Франчески, тяжелый диагноз здесь — не просто сценарный инструмент, а глубинная попытка осмыслить любовь, страх, горе, природу брака и те хрупкие смыслы, за которые люди отчаянно держатся перед лицом неминуемой утраты.