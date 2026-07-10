Ученые: люди с депрессией чаще других публикуют посты ради лайков

Постоянная гонка за лайками в соцсетях может оказаться неочевидным симптомом скрытой депрессии. Об этом говорят результаты исследования ученых из Принстонского университета.
Они проанализировали поведение пользователей социальной сети X. Специалисты разделили участников эксперимента на две группы: с депрессией и без нее. Чтобы проверить, как лайки влияют на активность людей, авторы работы изучили по 3200 последних твитов каждого пользователя.
Оказалось, что люди с депрессией охотятся за одобрением чаще остальных. У них выявили прямую закономерность: чем больше лайков собирал пост, тем быстрее они публиковали следующий. Исследователи объясняют это тем, что уязвимые пользователи зависят от онлайн-подкрепления, однако погоня за цифровым признанием в итоге портит их ментальное здоровье.
Осенью другие ученые, из Австралии, определили, что женщины обладают большей генетической предрасположенностью к депрессии, чем мужчины. Оказалось, что, хотя большая часть геномных мутаций, связанных с депрессией, является общей для обоих полов, существуют мутации, специфические для каждого. Ученые обнаружили целых 16 геномных вариантов у женщин и всего 8 у мужчин.