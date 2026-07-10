Ученые: люди с депрессией чаще других публикуют посты ради лайков

Оказалось, что люди с депрессией охотятся за одобрением чаще остальных. У них выявили прямую закономерность: чем больше лайков собирал пост, тем быстрее они публиковали следующий. Исследователи объясняют это тем, что уязвимые пользователи зависят от онлайн-подкрепления, однако погоня за цифровым признанием в итоге портит их ментальное здоровье.