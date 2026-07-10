Сирша Ронан не может справиться со школьником в трейлере «Паршивых овец»

Ронан сыграла учительницу начальной школы Марию, которая не может справиться с классом из-за одного неуправляемого ученика. Когда ее карьера оказывается под вопросом, а поведение ребенка становится все хуже, она принимает ряд неверных решений. Они приводят к тому, что Мария запирает мальчика у себя дома.