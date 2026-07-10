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Сирша Ронан не может справиться со школьником в трейлере «Паршивых овец»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Paramount Pictures UK

Paramount Pictures представила трейлере «Паршивых овец» (Bad Apples) с Сиршей Ронан («Милые кости»)в главной роли. Премьера состоится 18 сентября.

Ронан сыграла учительницу начальной школы Марию, которая не может справиться с классом из-за одного неуправляемого ученика. Когда ее карьера оказывается под вопросом, а поведение ребенка становится все хуже, она принимает ряд неверных решений. Они приводят к тому, что Мария запирает мальчика у себя дома.

Видео: Paramount Pictures

Фильм основан на романе «Нежелательные» шведского писателя Расмуса Линдгрена. В ленте также снялись Джейкоб Андерсон («Игра престолов») и Роберт Эммс («Атлантида»).

Режиссером выступил Джонатан Энтцлер («Еще разок»). Премьера фильма состоялась 7 сентября 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто.

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