Оранжевый единорог начинает охоту на детей в тизере «Приятеля»

Главный герой картины — флуоресцентный оранжевый единорог Бадди, ведущий детского телешоу, которого озвучил Киган-Майкл Ки. В таких телешоу обычно показывают детей, живущих бок о бок с кукольными существами, причем взрослых рядом не видно. «Приятель» рисует мрачную картину того, что скрывается за пределами безобидных 22-минутных выпусков, которые показывают по ТВ.