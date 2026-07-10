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Оранжевый единорог начинает охоту на детей в тизере «Приятеля»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Worry Well Productions

Компании Roadside Attractions и Saban Films представили тизер «Приятеля» («Buddy») — хоррора Каспера Келли, создателя вирусной короткометражки «Слишком много поваров». Фильм выйдет в зарубежный прокат 28 августа.

Главный герой картины — флуоресцентный оранжевый единорог Бадди, ведущий детского телешоу, которого озвучил Киган-Майкл Ки. В таких телешоу обычно показывают детей, живущих бок о бок с кукольными существами, причем взрослых рядом не видно. «Приятель» рисует мрачную картину того, что скрывается за пределами безобидных 22-минутных выпусков, которые показывают по ТВ.

Когда ребенок отказывается играть с Бадди, его настроение резко меняется. Как отмечает в своей рецензии IndieWire, тщательно воссозданная в фильме детская передача быстро превращается в кровавое зрелище.

«Фильм увлекает зрителей в кроличью нору, выходящую за границы форматов и временных линий, пока группа милых детей пытается понять, как помешать гигантскому оранжевому единорогу убить их», — говорится в рецензии. 

Келли написал сценарий вместе со сценаристом и продюсером Джейми Кингом. В картине снялись Кристин Милиоти («Пингвин», «Зависнуть в Палм-Спрингс»), Майкл Шеннон («Форма воды») и Тофер Грейс («Шоу 70-х», «Человек-паук-3: Враг в отражении»).

Премьера «Приятеля» состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2026 году. После показа права на его прокат приобрели Roadside Attractions и Saban Films.

Каспер Келли известен по короткометражке «Слишком много поваров», хоррор-альманаху «З/Л/О: Хэллоуин» и фильму «Святочное полено». В своих работах режиссер часто переосмысляет эстетику американских телепередач 1980–1990-х годов и превращает привычные элементы семейного телевидения в сюрреалистические хорроры.

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