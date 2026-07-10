Оранжевый единорог начинает охоту на детей в тизере «Приятеля»
В «Художественном» покажут 4К-реставрацию фильма «Мужчина и женщина» к его 60-летию
«Логика молока» провела семейный бранч в кафе «Простоквашино»
Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева прочитает в Петербурге лекцию о современных субкультурах
В Netflix могут появиться прямые эфиры
Энтони Хопкинс записал альбом симфонической музыки. Уже вышел первый сингл
В Малом театре поставят спектакль по пьесе Владимира Мединского о декабристах
Пол Фиг поставит хоррор «Задержание»
Фортепианный фестиваль Pianissimo стартует 14 июля в «ГЭС-2»
Нуми Рапас снимется с Арнольдом Шварценеггером и Лиамом Хемсвортом в «The Kellys»
Фильм «Освободите Вилли» получит перезапуск
«Путешествие луны», перформанс среди костров и хрупкий рейв: полная программа «Архстояния»
Киностудия Горького подготовила летнюю программу для детей и родителей
Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименовали в честь президента Дональда Трампа
В Москве поженили роботов. В Госдуме сравнили эту свадьбу с пропагандой ЛГБТ*
Комикс «Сабрина — маленькая ведьма» получит продолжение
Второй сезон «Джентльменов» Гая Ричи обзавелся тизером и датой премьеры
Charli XCX поссорилась со Свинкой Пеппой
Люди старше 65 лет составляют почти четверть населения России
Смотрим эксклюзивный фрагмент романтического роуд-муви «Трасса „Море — море“»
Годзилла отправится разрушать Нью-Йорк в продолжении «Минус один»: вышел второй тизер
В Петербурге произошел пожар в Театре им. Комиссаржевской
В Австралии задержали предполагаемого автора знаменитого граффито «Pam the Bird»
Роскосмос показал со спутника штормовой циклон, который движется на Москву
Пэрис Хилтон добилась закрытия школы, в которой она подверглась жестокому обращению
Present  &  Simple объявил о закрытии всех офлайн-магазинов
Дэвид Аттенборо в 100 лет стал самым возрастным номинантом «Эмми»
YouTube, несмотря на ограничения, наращивает аудиторию в России

Курс «Русский язык как государственный» могут ввести в вузах в 2027 году

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Dom Fou/Unsplash

В российских вузах с 2027 года появится курс «Русский язык как государственный». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского.

На нем студенты будут изучать сферы применения русского и «вопросы государственной языковой политики». «Естественно, речь не идет о повторении школьного курса. „Русский язык как государственный“ предполагает изучение социальных и правовых аспектов использования языка. Ну и конечно, так или иначе, этот модуль будет направлен на укрепление грамотности наших студентов, как российских, так и иностранных», — сказал Могилевский.

Поручение о разработке курса дал Владимир Путин. Проект модуля подготовил Санкт-Петербургский государственный университет.

Предмет может появиться в университетах уже в 2027/28 учебном году. В начале 2027 года его протеститруют в пилотном режиме.

Недавно стало известно, что «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» — самое длинное слово в русском языке по версии Института русистики. В нем 55 букв.

Расскажите друзьям