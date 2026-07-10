Курс «Русский язык как государственный» могут ввести в вузах в 2027 году

В российских вузах с 2027 года появится курс «Русский язык как государственный». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского.



На нем студенты будут изучать сферы применения русского и «вопросы государственной языковой политики». «Естественно, речь не идет о повторении школьного курса. „Русский язык как государственный“ предполагает изучение социальных и правовых аспектов использования языка. Ну и конечно, так или иначе, этот модуль будет направлен на укрепление грамотности наших студентов, как российских, так и иностранных», — сказал Могилевский.