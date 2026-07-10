Фильм «Освободите Вилли» получит перезапуск
Пол Фиг поставит хоррор «Задержание»
Фортепианный фестиваль Pianissimo стартует 14 июля в «ГЭС-2»
Нуми Рапас снимется с Арнольдом Шварценеггером и Лиамом Хемсвортном в «The Kellys»
Путешествие луны, перформанс среди костров и хрупкий рейв: полная программа «Архстояния»
Киностудия Горького подготовила летнюю программу для детей и родителей
Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименовали в честь президента Дональда Трампа
В Москве поженили роботов. В Госдуме сравнили эту свадьбу с пропагандой ЛГБТ*
Комикс «Сабрина — маленькая ведьма» получит продолжение
Второй сезон «Джентльменов» Гая Ричи обзавелся тизером и датой премьеры
Charli XCX поссорилась со Свинкой Пеппой
Люди старше 65 лет составляют почти четверть населения России
Смотрим эксклюзивный фрагмент романтического роуд-муви «Трасса „Море — море“»
Годзилла отправится разрушать Нью-Йорк в продолжении «Минус один»: вышел второй тизер
В Петербурге произошел пожар в Театре им. Комиссаржевской
В Австралии задержали предполагаемого автора знаменитого граффито «Pam the Bird»
Роскосмос показал со спутника штормовой циклон, который движется на Москву
Пэрис Хилтон добилась закрытия школы, в которой она подверглась жестокому обращению
Present  &  Simple объявил о закрытии всех офлайн-магазинов
Дэвид Аттенборо в 100 лет стал самым возрастным номинантом «Эмми»
YouTube, несмотря на ограничения, наращивает аудиторию в России
Харуки Мураками рассказал о болезни, из-за которой потерял 17 килограмм
Россияне рассказали, какие летние моменты из детства хотели бы пережить снова
Минздрав предложил обязать стоматологов обезболивать пациентов
Ученые назвали три главных условия для удовлетворения от работы
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался в КС из-за алиментов на 90 млн рублей
В Туле пройдет фестиваль гик-культуры «Октакон» с актерами «Майора Грома» и издательством Bubble
Умерла британская певица Бонни Тайлер

В Малом театре поставят спектакль по пьесе Владимира Мединского о декабристах

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский написал новую пьесу про декабристов. Об этом в интервью Tula.aif.ru рассказал актер московского Малого театра Владимир Дубровский.

По его словам, в следующем сезоне репертуар театра пополнит спекталь по пьесе Мединского. Героем произведения стал военный генерал-губернатор Петербурга Михаил Милорадович, которого застрелили на Сенатской площади во время восстания декабристов. Дубровский говорит, что в пьесе «нет прямых суждений — плохо это было или хорошо».

Журнал «Театрал» уточняет, что называется пьеса «14 декабря», и работа над спектаклем по ней уже идет в Малом театре. Постановку готовит главный режиссер театра Алексей Дубровский.

Помимо Милорадовича, действующими лицами станут будущий император Николай I, декабристы Кондратий Рылеев, Петр Каховский и Александр Бестужев-Марлинский. Милорадовича сыграет Дмитрий Харатьян, Николая Павловича — Иван Трушин, вдовствующую императрицу Марию Федоровну — Светлана Аманова. Начало репетиций запланировано на осень.

Ранее основой для театральных постановок становилось другой произведение Мединского — роман «Стена» о событиях Смутного времени. Спектали по нему ставили на сцене Смоленского драматического театра (в 2013 году), Приморского академического краевого драматического театра (в 2016-м) и Малого театра (в 2018-м). Экс-министр культуры также известен как автор серии книг «Мифы о России» и цикла «Рассказы из русской истории». 

Мединский — доктор политических и исторических наук, хотя профессиональное сообщество критиковало его диссертации. Так, в его кандидатской по политологии 87 страниц были почти без изменений заимствованы из работы научного руководителя Мединского Сергея Проскурина. В прошлом году помощник президента возглавил Союз писателей России. 

Расскажите друзьям