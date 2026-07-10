В Малом театре поставят спектакль по пьесе Владимира Мединского о декабристах

Ранее основой для театральных постановок становилось другой произведение Мединского — роман «Стена» о событиях Смутного времени. Спектали по нему ставили на сцене Смоленского драматического театра (в 2013 году), Приморского академического краевого драматического театра (в 2016-м) и Малого театра (в 2018-м). Экс-министр культуры также известен как автор серии книг «Мифы о России» и цикла «Рассказы из русской истории».