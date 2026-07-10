В Малом театре поставят спектакль по пьесе Владимира Мединского о декабристах

Помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский написал новую пьесу про декабристов. Об этом в интервью Tula.aif.ru рассказал актер московского Малого театра Владимир Дубровский.
По его словам, в следующем сезоне репертуар театра пополнит спекталь по пьесе Мединского. Героем произведения стал военный генерал-губернатор Петербурга Михаил Милорадович, которого застрелили на Сенатской площади во время восстания декабристов. Дубровский говорит, что в пьесе «нет прямых суждений — плохо это было или хорошо».
Журнал «Театрал» уточняет, что называется пьеса «14 декабря», и работа над спектаклем по ней уже идет в Малом театре. Постановку готовит главный режиссер театра Алексей Дубровский.
Помимо Милорадовича, действующими лицами станут будущий император Николай I, декабристы Кондратий Рылеев, Петр Каховский и Александр Бестужев-Марлинский. Милорадовича сыграет Дмитрий Харатьян, Николая Павловича — Иван Трушин, вдовствующую императрицу Марию Федоровну — Светлана Аманова. Начало репетиций запланировано на осень.
Ранее основой для театральных постановок становилось другой произведение Мединского — роман «Стена» о событиях Смутного времени. Спектали по нему ставили на сцене Смоленского драматического театра (в 2013 году), Приморского академического краевого драматического театра (в 2016-м) и Малого театра (в 2018-м). Экс-министр культуры также известен как автор серии книг «Мифы о России» и цикла «Рассказы из русской истории».
Мединский — доктор политических и исторических наук, хотя профессиональное сообщество критиковало его диссертации. Так, в его кандидатской по политологии 87 страниц были почти без изменений заимствованы из работы научного руководителя Мединского Сергея Проскурина. В прошлом году помощник президента возглавил Союз писателей России.