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Энтони Хопкинс записал альбом симфонической музыки. Уже вышел первый сингл

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Tim P.Whitby/Getty Images

Энтони Хопкинс запускает карьеру музыканта в 88 лет. 21 августа лейбл Decca Classics выпустит его первый альбом «Life Is a Dream».

Пластинка записана Филармоническим оркестром под управлением Густаво Дудамеля. В нее войдут произведения, которые актер сочинял на протяжении шести десятилетий.

Дебютный сингл — «Bracken Road», часть сюиты «1947: Suite for Solo Piano and Orchestra» — уже в сети (его можно послушать в Spotify и Apple Music).

«Композиция, навеянная детскими воспоминаниями о Маргаме в Южном Уэльсе, представляет собой ностальгический музыкальный портрет улиц, лугов, сельских полей и гор, окружавших дом его семьи в 1940-х годах», — описали сингл в Decca.

В альбом также войдет произведение «My Fatherland», навеянное традиционными валлийскими мелодиями, и работы, посвященные кинематографу, жене и племяннице артиста.

«Музыка была моим первым желанием, моей первой мечтой, — отметил лауреат «Оскара». — Я сочиняю музыку всю жизнь. Некоторые из этих произведений живут со мной уже десятилетиями, и я по-прежнему к ним возвращаюсь».

Хопкинс начал играть на фортепиано в четыре года, а в подростковом возрасте писал музыку для местных театральных постановок. В 2012 году он получил премию Classic Brit Award за участие в создании альбома «And the Waltz Goes On».

В 2025 году актер впервые представил свою музыку на концерте в Саудовской Аравии. Программу «Life Is a Dream» тогда исполнил Королевский филармонический оркестр Великобритании.

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