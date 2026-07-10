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В Netflix могут появиться прямые эфиры

Афиша Daily
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Фото: Thibault Penin/Unsplash

В стриминговом сервисе Netflix рассматривают запуск прямых телеканалов и продажи подписок на сторонние стриминговые сервисы через свое приложение. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников The Wall Street Journal, так руководство компании хочет повысить показатели вовлеченности пользователей. Кроме того, прямые эфиры могут помочь развитию рекламного бизнеса Netflix. С помощью него в 2025 году корпорации удалось заработать 1,5 млрд долларов. Netflix также изучает другие новые форматы: короткие видео, подкасты и спортивные трансляции. На данный момент компания уже начала партнерство с телеканалом TF1 во Франции.

При этом акции Netflix за последний год снизились более чем на 40%. Доля сервиса в телесмотрении США в апреле опустилась до 7,8%.

Netflix — американская развлекательная компания и стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана в 1997 году Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом.

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