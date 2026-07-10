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Том Холланд в роли Человека-паука снова спасает мир в новом трейлере супергеройского фильма

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Marvel

Sony Pictures Korea представила новый трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли. Премьера состоится 31 июля.

Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей.

Видео: Sony Pictures Korea

В картине также снялись Зендая и Джейкоб Баталон. Среди новых актеров — Сэди Синк, Джон Бернтал в роли Карателя и Майкл Мэндо в роли Скорпиона. Недавно Marvel опубликовала бэкстейдж-видео фильма, в котором режиссер Дестин Дэниел Креттон и исполнитель главной роли Том Холланд рассказывают о процессе съемок.

Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон. Съемки начались в августе 2025 года.

Предыдущий трейлер ленты вышел 18 июня. Он стал вторым по популярности видеоанонсом в истории кино, набрав более 590 млн просмотров за неделю. Первый же ролик преодолел отметку в миллиард просмотров.

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