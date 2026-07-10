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Вышел трейлер фантастического триллера «Лис»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Madman Films

Австралийская кинокомпания Madman Films выпустила трейлер фантастического триллера «Лис». 

Картина выходит в прокат 29 октября. Режиссером выступил Дарио Руссо. В ролях — Джай Кортни, Эмили Браунинг, Деймон Херриман, Клаудия Думит, Златко Бурич, Фрэнки Дж.Холден и другие.

Видео: Madman Films

По сюжету мужчина по имени Ник после измены невесты заключает сделку с лисом. Все, что ему нужно сделать, это столкнуть невесту в волшебную дыру, которая должна превратить ту в идеальную девушку. 

Ник следует совету лиса, и его половинка становится идеальной. Затем странные новые причуды девушки заставляют мужчину усомниться в своем поступке.

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