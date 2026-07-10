Вышел трейлер фантастического триллера «Лис»

По сюжету мужчина по имени Ник после измены невесты заключает сделку с лисом. Все, что ему нужно сделать, это столкнуть невесту в волшебную дыру, которая должна превратить ту в идеальную девушку.



Ник следует совету лиса, и его половинка становится идеальной. Затем странные новые причуды девушки заставляют мужчину усомниться в своем поступке.