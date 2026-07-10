У The Rolling Stones вышел новый альбом
Мировая премьера комедии «Дебют» с Джулианной Мур состоится 11 декабря
Volkswagen заменил газонокосилки овцами на заводе в Познани. Выиграли и овцы, и экология
Банк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей
В Москве стартовал международный фестиваль вертикальных сериалов Realist
В «Художественном» покажут 4К-реставрацию фильма «Мужчина и женщина» к его 60-летию
«Логика молока» провела семейный бранч в кафе «Простоквашино»
Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева прочитает в Петербурге лекцию о современных субкультурах
Оранжевый единорог начинает охоту на детей в тизере «Приятеля»
В Netflix могут появиться прямые эфиры
Энтони Хопкинс записал альбом симфонической музыки. Уже вышел первый сингл
Курс «Русский язык как государственный» могут ввести в вузах в 2027 году
В Малом театре поставят спектакль по пьесе Владимира Мединского о декабристах
Пол Фиг поставит хоррор «Задержание»
Фортепианный фестиваль Pianissimo стартует 14 июля в «ГЭС-2»
Нуми Рапас снимется с Арнольдом Шварценеггером и Лиамом Хемсвортом в «The Kellys»
Фильм «Освободите Вилли» получит перезапуск
«Путешествие луны», перформанс среди костров и хрупкий рейв: полная программа «Архстояния»
Киностудия Горького подготовила летнюю программу для детей и родителей
Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименовали в честь президента Дональда Трампа
В Москве поженили роботов. В Госдуме сравнили эту свадьбу с пропагандой ЛГБТ*
Комикс «Сабрина — маленькая ведьма» получит продолжение
Второй сезон «Джентльменов» Гая Ричи обзавелся тизером и датой премьеры
Charli XCX поссорилась со Свинкой Пеппой
Люди старше 65 лет составляют почти четверть населения России
Смотрим эксклюзивный фрагмент романтического роуд-муви «Трасса „Море — море“»
Годзилла отправится разрушать Нью-Йорк в продолжении «Минус один»: вышел второй тизер
В Петербурге произошел пожар в Театре им. Комиссаржевской

Потребление пива в России упало до исторического минимума

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: 20th Television

Потребление пива в России в 2025 году достигло рекордно низкого уровня. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), на которое ссылается Forbes, на одного взрослого россиянина в среднем пришлось около 60 литров пива в год — это на 17% меньше, чем годом ранее.

Аналитики отмечают, что после рекордного для отрасли 2024 года российский пивной рынок вошел в фазу стагнации. Тогда спрос вырос на фоне ухода ряда иностранных брендов и подорожания импортного вина, однако уже в следующем году продажи начали резко снижаться.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году розничные продажи пива в России сократились на 16,7% и составили 607 млн декалитров. Продажи пивных напитков также снизились, но менее заметно — на 8,3%, до 95,5 млн декалитров. При этом спрос на сидр, пуаре и медовуху, напротив, вырос на 5% и достиг 13,06 млн декалитров.

Одной из главных причин эксперты называют рост цен. В 2025 году пиво подорожало более чем на 15%, что значительно выше общего уровня инфляции. Дополнительное давление на рынок оказывают изменения потребительских привычек.

В 2025-м производители продолжили выпускать почти столько же пива, сколько и раньше, — продажи снизились на 16%, а производство лишь на 1%. По данным НРА, все больше россиян выбирают более здоровый образ жизни, а представители поколения Z все чаще отказываются от алкоголя в пользу безалкогольных напитков.

На фоне падения спроса в стране образовались значительные излишки продукции. Объемы производства сократились незначительно, поэтому разрыв между выпущенным и фактически проданным пивом заметно увеличился.

Аналитики ожидают, что в 2026 году рынок продолжит стагнировать, а розничные продажи пива составят 700 млн декалитров. Разрыв же между производством останется примерно на том же уровне — 173 млн декалитров против 200 млн в 2025-м.

Потребление алкоголя в России сокращается и в целом. По подсчетам ТАСС на основе данных Минздрава, за пять лет оно снизилось на 11% — с 9,06 литра чистого спирта на человека в 2020 году до 8,06 литра в 2025-м.

Расскажите друзьям