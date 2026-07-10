Потребление пива в России упало до исторического минимума

Потребление пива в России в 2025 году достигло рекордно низкого уровня. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), на которое ссылается Forbes, на одного взрослого россиянина в среднем пришлось около 60 литров пива в год — это на 17% меньше, чем годом ранее.
Аналитики отмечают, что после рекордного для отрасли 2024 года российский пивной рынок вошел в фазу стагнации. Тогда спрос вырос на фоне ухода ряда иностранных брендов и подорожания импортного вина, однако уже в следующем году продажи начали резко снижаться.
По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году розничные продажи пива в России сократились на 16,7% и составили 607 млн декалитров. Продажи пивных напитков также снизились, но менее заметно — на 8,3%, до 95,5 млн декалитров. При этом спрос на сидр, пуаре и медовуху, напротив, вырос на 5% и достиг 13,06 млн декалитров.
Одной из главных причин эксперты называют рост цен. В 2025 году пиво подорожало более чем на 15%, что значительно выше общего уровня инфляции. Дополнительное давление на рынок оказывают изменения потребительских привычек.
В 2025-м производители продолжили выпускать почти столько же пива, сколько и раньше, — продажи снизились на 16%, а производство лишь на 1%. По данным НРА, все больше россиян выбирают более здоровый образ жизни, а представители поколения Z все чаще отказываются от алкоголя в пользу безалкогольных напитков.
На фоне падения спроса в стране образовались значительные излишки продукции. Объемы производства сократились незначительно, поэтому разрыв между выпущенным и фактически проданным пивом заметно увеличился.
Аналитики ожидают, что в 2026 году рынок продолжит стагнировать, а розничные продажи пива составят 700 млн декалитров. Разрыв же между производством останется примерно на том же уровне — 173 млн декалитров против 200 млн в 2025-м.
Потребление алкоголя в России сокращается и в целом. По подсчетам ТАСС на основе данных Минздрава, за пять лет оно снизилось на 11% — с 9,06 литра чистого спирта на человека в 2020 году до 8,06 литра в 2025-м.