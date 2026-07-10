Потребление пива в России упало до исторического минимума

В 2025-м производители продолжили выпускать почти столько же пива, сколько и раньше, — продажи снизились на 16%, а производство лишь на 1%. По данным НРА, все больше россиян выбирают более здоровый образ жизни, а представители поколения Z все чаще отказываются от алкоголя в пользу безалкогольных напитков.