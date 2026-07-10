«Перекресток» начал тестировать станции с кастомизированными напитками

В компании отмечают, что одним из главных преимуществ нового формата станет возможность быстро менять ассортимент. Новые рецепты, сезонные предложения и лимитированные напитки можно загружать на оборудование дистанционно, без необходимости обновлять систему вручную в каждом магазине.