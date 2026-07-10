«Перекресток» начал тестировать станции с кастомизированными напитками

«Перекресток» запустил пилотный проект «Лактебар» — новую станцию самообслуживания для приготовления напитков. Первая точка открылась в супермаркете в московском ТЦ «Мегаполис». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба торговой сети.
На станции покупатели могут самостоятельно приготовить кофе, чай, молочные коктейли, газированные и другие напитки, а также собрать собственный рецепт, комбинируя различные вкусы, ингредиенты и добавки.
В компании отмечают, что одним из главных преимуществ нового формата станет возможность быстро менять ассортимент. Новые рецепты, сезонные предложения и лимитированные напитки можно загружать на оборудование дистанционно, без необходимости обновлять систему вручную в каждом магазине.
Кроме того, «Лактебар» оснащен системой телеметрии, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать работу оборудования, наличие ингредиентов и предпочтения покупателей. Система анализирует популярность напитков, структуру продаж и средний чек.
По словам директора по поддержке и эффективности бизнеса сети Александра Чухонцева, компания наблюдает растущий интерес покупателей к персонализированным предложениям и новым гастрономическим впечатлениям.
По итогам пилотного запуска «Перекресток» оценит востребованность сервиса и примет решение о возможном расширении проекта на другие магазины сети.