Volkswagen заменил газонокосилки овцами на заводе в Познани. Выиграли и овцы, и экология

Volkswagen выпустил на территорию своего завода стадо из 100 овец. Они станут заменой современным газонокосилкам, сообщает Carscoop.
Эксперимент проводится на производственной площадке автоконцерна в польской Познани. Там расположена система из 31 тыс. солнечных панелей, которая покрывает примерно четверть энергопотребления завода.
До осени животные будут естественным образом постригать там траву. Такой подход позволит отказаться от части техники и одновременно создать для животных комфортные условия: солнечные панели дают им тень и защищают от жары. По словам владельца стада, овцы быстро освоились на новом месте, разделились на небольшие группы и спокойно пасутся по всей территории.
У проекта есть и исследовательская составляющая. Вместе с учеными Познаньского университета естественных наук компания изучает, как выпас овец влияет на биоразнообразие, качество почвы, растительность, благополучие животных и местный микроклимат. Исследователи также проверяют, помогает ли тень от солнечных панелей снизить тепловую нагрузку на животных.