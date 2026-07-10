Volkswagen заменил газонокосилки овцами на заводе в Познани. Выиграли и овцы, и экология

До осени животные будут естественным образом постригать там траву. Такой подход позволит отказаться от части техники и одновременно создать для животных комфортные условия: солнечные панели дают им тень и защищают от жары. По словам владельца стада, овцы быстро освоились на новом месте, разделились на небольшие группы и спокойно пасутся по всей территории.