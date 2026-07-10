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«Яндекс» запустил роботакси между своими офисами в Москве

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Яндекс»

Роботакси «Яндекса» начало курсировать между офисами компании в деловом квартале «Красная Роза» и Москва-Сити. Об этом пресс-служба компании сообщила «Афише Daily».

Оно предназначено для сотрудников «Яндекса». В «Красной Розе» расположена штаб-квартира корпорации, а в Сити находятся два офиса компании, в которых работает более 4500 человек. 

Маршрут обслуживают несколько авто. Ими управляет разработанная в «Яндексе» система автономного управления на базе искусственного интеллекта. В салоне находится водитель-испытатель. Вызвать роботакси можно так же, как и обычное, — в приложении «Яндекса».

Так в компании хотят протестировать технологию перед коммерческим запуском. Он должен состояться до конца 2026 года. Сначала планируется ввести 200 машин. Одна половина будет приезжать на заказы пассажиров, а другая — собирать данные о дорогах для совершенствования технологии. Сейчас такие авто уже возят клиентов в городском округе Сириус под Сочи и в Иннополисе.

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