«Яндекс» запустил роботакси между своими офисами в Москве

Роботакси «Яндекса» начало курсировать между офисами компании в деловом квартале «Красная Роза» и Москва-Сити. Об этом пресс-служба компании сообщила «Афише Daily».
Оно предназначено для сотрудников «Яндекса». В «Красной Розе» расположена штаб-квартира корпорации, а в Сити находятся два офиса компании, в которых работает более 4500 человек.
Маршрут обслуживают несколько авто. Ими управляет разработанная в «Яндексе» система автономного управления на базе искусственного интеллекта. В салоне находится водитель-испытатель. Вызвать роботакси можно так же, как и обычное, — в приложении «Яндекса».
Так в компании хотят протестировать технологию перед коммерческим запуском. Он должен состояться до конца 2026 года. Сначала планируется ввести 200 машин. Одна половина будет приезжать на заказы пассажиров, а другая — собирать данные о дорогах для совершенствования технологии. Сейчас такие авто уже возят клиентов в городском округе Сириус под Сочи и в Иннополисе.