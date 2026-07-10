«Яндекс» запустил роботакси между своими офисами в Москве

Так в компании хотят протестировать технологию перед коммерческим запуском. Он должен состояться до конца 2026 года. Сначала планируется ввести 200 машин. Одна половина будет приезжать на заказы пассажиров, а другая — собирать данные о дорогах для совершенствования технологии. Сейчас такие авто уже возят клиентов в городском округе Сириус под Сочи и в Иннополисе.